Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Handschellen klicken an der Packstation, Zöllner stellen Paket mit 1,8 Kilo Haschisch sicher

ZOLL-S: Handschellen klicken an der Packstation, Zöllner stellen Paket mit 1,8 Kilo Haschisch sicher
Konstanz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des 
Zollfahndungsamts Stuttgart

Bereits Ende Januar klickten bei einem 26-jährigen Deutschen an einer Packstation in Konstanz die Handschellen. Beim Abholen einer Paketsendung mit 1,8 Kilo Haschisch wurde der Mann von Einsatzkräften der Zollfahndung vorläufig festgenommen.

"Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in der Schweiz fand die 
Thurgauer Polizei weitere 7 Kilogramm Haschisch, mehrere 100 Gramm 
Marihuana und mutmaßliche Drogengelder" so Maximilian Obermaier, 
Pressesprecher der Zollfahndung.

Zwischenzeitlich sitzt der 26-Jährige in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht weitere 25 Pakete an unterschiedlichen Packstationen in Konstanz empfangen zu haben. Die Ermittlungen zu diesen Paketsendungen und dem Verkauf der Betäubungsmittel sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Stuttgarter Zollfahndungsamts.

