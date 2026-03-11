Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug

Ilm-Kreis (ots)

Eine 53-Jährige schrieb im Zeitraum vom 01.06.2025 bis 10.03.2026 mit einem unbekannten Täter über soziale Netzwerke. Der Unbekannte gab sich als Amerikaner aus, welcher sich gerade in einem Einsatz in Damaskus befinden würde. Er bat die 53-Jährige mehrfach um finanzielle Hilfe für Versandkosten, Zollgebühren und Einfuhrabgaben im Zusammenhang mit Lieferungen von persönlichen Sachen des Mannes. Die 53-Jährige tätigte daraufhin sechs Transaktionen über eine digitale Bezahlplattform in Höhe von insgesamt über 21.000 Euro. Nachdem das Bankkonto der 53-Jährigen gesperrt wurde, meldete sie sich bei der Polizei.

Sollten Sie selbst solche Nachrichten bekommen, reagieren sie nicht darauf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren Sie umgehend die Polizei. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell