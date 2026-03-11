LPI-GTH: Gebäudebrand
Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern geriet ein Holzlager auf einem Grundstück in der Neuen Straße gegen 23.30 Uhr in Brand. Fortlaufend griff das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses über. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Über mehrere Stunden wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro. (ak)
