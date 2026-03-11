LPI-GTH: Versuchter Diebstahl von Solarpark - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 16.00 Uhr wurde ein Brand bei der Rabenwiese gemeldet. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte augenscheinlich ein Lagerfeuer aus Ästen gebaut, dieses entzündet haben und es dadurch zu einer Rauchentwicklung kam. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Mit Blick auf die derzeit lang anhaltende Trockenheit weist die Polizei daraufhin, dass ...

