LPI-GTH: Versuchter Diebstahl von Solarpark - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Drei bislang unbekannte männliche Täter verschafften sich gestern Nachmittag Zutritt auf ein Gelände eines Solarparks in der Oststraße. Aus Schaltschränken schnitten die Unbekannten diverse Kabel heraus. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die Tat und sprach die Männer an, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen könne, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0061321/2026) zu melden. (ak)
