PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl von Solarpark - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Drei bislang unbekannte männliche Täter verschafften sich gestern Nachmittag Zutritt auf ein Gelände eines Solarparks in der Oststraße. Aus Schaltschränken schnitten die Unbekannten diverse Kabel heraus. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die Tat und sprach die Männer an, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen könne, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0061321/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Unklare Rauchentwicklung

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern gegen 16.00 Uhr wurde ein Brand bei der Rabenwiese gemeldet. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte augenscheinlich ein Lagerfeuer aus Ästen gebaut, dieses entzündet haben und es dadurch zu einer Rauchentwicklung kam. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Mit Blick auf die derzeit lang anhaltende Trockenheit weist die Polizei daraufhin, dass ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:00

    LPI-GTH: PKW rollt gegen Zaun

    Neukirchen (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen stellte ein 49-jähriger seinen VW in der Hötzelsrodaer Straße ab, vergaß aber scheinbar diesen ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte die Straße hinab, kollidierte mit einem Telekom-Mast und kam an einem Zaun zum Stehen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am Zaun, am Mast und am VW. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren