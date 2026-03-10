Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW rollt gegen Zaun

Neukirchen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen stellte ein 49-jähriger seinen VW in der Hötzelsrodaer Straße ab, vergaß aber scheinbar diesen ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Der PKW rollte die Straße hinab, kollidierte mit einem Telekom-Mast und kam an einem Zaun zum Stehen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am Zaun, am Mast und am VW. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ak)

