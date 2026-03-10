LPI-GTH: E-Bike entwendet

Eisenach (ots) - Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein befuhr der Fahrer eines VW gestern Abend die Stregdaer Straße. Dies stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle heraus, der Fahrzeugführer war erst 15 Jahre alt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren eingeleitet. Der Junge wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

