LPI-GTH: E-Bike entwendet
Gotha (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 15.20 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike von einem Supermarkparkplatz in der Harjesstraße. Das Beutegut der Marke "Rotwild" in den Farben Rot und Schwarz hat einen Wert von rund 7.700 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0059982/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell