LPI-GTH: Berauschter Radfahrer
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 37-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern gegen 20.30 Uhr in der Weimarischen Straße kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,00 Promille. Ein Drogenvortest reagierte außerdem positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell