LPI-GTH: Berauschter Radfahrer

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 06.03.2026, 17.00 Uhr bis 09.03.2026, 09.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Rathausstraße. Der oder die Täter entwendeten aus einem Kellerabteil eine Simson S 51 in Grau, mit einem ungefähren Wert von 3.500 Euro. Es entstand Sachschaden an der Kellertür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 ...

