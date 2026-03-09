PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehle wegen Drogenhandels

LPI-GTH: Haftbefehle wegen Drogenhandels
  • Bild-Infos
  • Download

Gotha (ots)

Nachdem im zurückliegenden Monat durch die Kriminalpolizei Gotha drei
Tatverdächtige (m/33/Landkreis Gotha; m/37 Wartburgkreis; 
m/42/Landkreis Gotha) wegen Handels mit Betäubungsmitteln 
festgenommen wurden und diese sich nun in Untersuchungshaft befinden,
gelang den Ermittlern am vergangenen Donnerstag ein weiterer Schlag 
gegen dieses Milieu.
 
 
In den Morgenstunden des 05. März wurden durch Kräfte der 
Landespolizeiinspektion Gotha mehrere Objekte u.a. in Gotha 
durchsucht. Es konnten verschiedene Arten von Betäubungsmitteln zum 
Teil im niedrigen zweistelligen Kilobereich aufgefunden und 
sichergestellt werden (siehe Foto) . Der Tatnachweis des Handels in 
nicht geringer Menge konnte gegen einen 47-jährigen Gothaer, eine 
26-jährige Gothaerin und einen 38-jährigen Mann aus Niedersachsen 
geführt werden. Die drei Personen wurden noch während der 
Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft
Erfurt stellte Haftantrag und am Nachmittag desselben Tages ergingen 
für diese drei Personen Haftbefehle. Der Haftbefehl gegen die Frau 
wurde gegen Auflagen zunächst außer Vollzug gesetzt. Die beiden 
Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Passant gesucht

    Gotha (ots) - Durch einen 22-Jährigen wurde heute Morgen in der Konstantin-Ziolkowski-Straße die Abdeckung eines Grills von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses geworfen. Laut Zeugenaussagen soll der Gegenstand einen Passanten nur knapp verfehlt haben. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0059504/2026 zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Container geöffnet

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Einen auf einem Firmengelände eines Bauunternehmens befindlichen Baucontainer in der Straße "Ziegelhüttenweg" öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. März, 12.45 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: In Gebäude eingedrungen

    Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Vereinsgebäude in der Sebastian-Kneipp-Straße drang ein bis dahin Unbekannter gewaltsam ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, entwendet wurde nichts. Die Tat wurde am 07. März polizeilich bekannt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 18-Jähriger als möglicher Tatverdächtiger infrage kommt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren