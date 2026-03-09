Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehle wegen Drogenhandels

Gotha (ots)

Nachdem im zurückliegenden Monat durch die Kriminalpolizei Gotha drei Tatverdächtige (m/33/Landkreis Gotha; m/37 Wartburgkreis; m/42/Landkreis Gotha) wegen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen wurden und diese sich nun in Untersuchungshaft befinden, gelang den Ermittlern am vergangenen Donnerstag ein weiterer Schlag gegen dieses Milieu. In den Morgenstunden des 05. März wurden durch Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha mehrere Objekte u.a. in Gotha durchsucht. Es konnten verschiedene Arten von Betäubungsmitteln zum Teil im niedrigen zweistelligen Kilobereich aufgefunden und sichergestellt werden (siehe Foto) . Der Tatnachweis des Handels in nicht geringer Menge konnte gegen einen 47-jährigen Gothaer, eine 26-jährige Gothaerin und einen 38-jährigen Mann aus Niedersachsen geführt werden. Die drei Personen wurden noch während der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt stellte Haftantrag und am Nachmittag desselben Tages ergingen für diese drei Personen Haftbefehle. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde gegen Auflagen zunächst außer Vollzug gesetzt. Die beiden Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell