LPI-GTH: In Gebäude eingedrungen
Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)
In ein Vereinsgebäude in der Sebastian-Kneipp-Straße drang ein bis dahin Unbekannter gewaltsam ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, entwendet wurde nichts. Die Tat wurde am 07. März polizeilich bekannt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 18-Jähriger als möglicher Tatverdächtiger infrage kommt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell