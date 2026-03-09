LPI-GTH: Schaufensterscheibe beschädigt
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beschädigten eine Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Sophienstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Tat ereignete sich gegen 02.30 Uhr des heutigen Tages. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0059131/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
