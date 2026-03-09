LPI-GTH: Schaufensterscheibe beschädigt

Gotha (ots) - Ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Reinhardsbrunner Straße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem reagierte ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den Mann wurde ...

mehr