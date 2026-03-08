LPI-GTH: Sonne geblendet - Unfall
Eisenach (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es Samstag, gegen 17:00 Uhr, auf der B19. Ein 83-jähriger Opelfahrer wollte an der Anschlussstelle Eisenach-West nach rechts von der B19 abfahren. Auf Grund tiefstehender Sonne kollidierte er mit dem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. (Bezugsnummer 0058505/2026) (sus)
