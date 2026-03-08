LPI-GTH: Zigaretten entwendet - Zeugen gesucht
Eisenach (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte gewaltsam in einen Markt in der Mühlhäuser Straße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0058190/2026). (sus)
