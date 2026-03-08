Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bremsen durch Sonne nicht gesehen

Ruhla (ots)

Weil durch die "Sonne im Nacken" eine 26-jährige Fahrerin eines Renault die Bremslichter eines vor ihr abbiegenden Citroen einer 37-Jährigen nicht sah, fuhr sie am Freitag, gegen 13:00 Uhr, auf der Altensteiner Straße auf den Citroen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen nach rechts auf das Grundstück eines 64-Jährigen geschoben, kollidierte hier mit einem Gartenzaun und einer Straßenlaterne. Anschließend kam der Citroen circa sieben Meter neben der Fahrbahn an einem Abhang befindlichen Erdhügel zum Stehen. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Citroen wurde abgeschleppt. An dem Renault, dem Zaun und der Laterne entstand unfallbedingter Sachschaden. (Bezugsnummer 0057790/2026) (sus)

