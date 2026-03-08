Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer im Jonastal schwer verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich im Jonastal kurz vor Arnstadt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahres. Eine Gruppe von Kradfahrern war in Richtung Arnstadt unterwegs, als einer der Kradfahrer vor einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zu Sturz kam und mit der Leitplanke kollidierte. Der 34-jährige Harley-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Klinikum nach Erfurt verflogen werden. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell