Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 05.03.2026, bis Samstag, dem 07.03.2026, kam es zu Sachbeschädigungen im Toilettenraum des Busbahnhofs in Ilmenau. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfall melden sich bitte in der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell