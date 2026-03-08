Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsüberwachung

Gotha (ots)

Ein 57jähriger Audifahrer wurde am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr in der Eisenacher Straße von Gotha wegen überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Audifahrer durch die Fahrerlaubnisbehörde der Führerschein entzogen wurde. Neben dem Strafverfahren steht nun auch ein Bußgeld für die Geschwindigkeitsübertretung im Raum, welches durch die Staatsanwaltschaft entsprechend zu würdigen sein wird. Im Zuge der Geschwindigkeitskontrolle wurde ein weiterer Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Kasse gebeten. (ri)

