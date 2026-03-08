PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Den Beamten betrunken in die Arme gefahren

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend fuhr ein Pedelec während eines polizeilichen Einsatzes in der Ortslage Friedrichroda auffällig an den Beamten vorbei. Diese stoppten das Fahrzeug und stellten bei dem 43-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

