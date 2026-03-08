LPI-GTH: Fahren unter THC-Einfluss
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagabend wurde ein männlicher Fahrer eines Mercedes-Benz im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Gotha angehalten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 33-jährigen Fahrer positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (ms)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell