Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter THC-Einfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde ein männlicher Fahrer eines Mercedes-Benz im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Gotha angehalten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief bei dem 33-jährigen Fahrer positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

