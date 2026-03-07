LPI-GTH: Unter Alkohol auf E-Scooter unterwegs

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten nach derzeitigem Erkenntnisstand fünf im Bereich Rabental geparkte Pkw. Dabei handelte es sich um einen Audi, einen Chevrolet, einen Seat, einen Opel sowie einen VW. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Taten ereigneten sich am 04. März, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr. Zeugen zu den Sachverhalten werden ...

mehr