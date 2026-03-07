LPI-GTH: Unter Alkohol auf E-Scooter unterwegs
Gehren (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstagmittag wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Gehrener Langebergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Atemalkoholwert betrug über 2 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde gegen den 42-Jährigen ebenfalls eingeleitet. (sk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell