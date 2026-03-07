Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen melden betrunkenen Fahrzeugführer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Durch aufmerksame Anwohner wurde am Samstagvormittag gemeldet, dass der Fahrer eines SUV vermutlich erheblich unter Alkohol steht, schwankend in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren sei. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer im Krankenhaus Ilmenau angetroffen werden. Somit konnte vor Ort eine Blutentnahme durchgeführt werden, da der gemessene Atemalkoholwert über 2 Promille betrug. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 54-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)

