Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Quads - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 04.03.2026, 21.30 Uhr bis 05.03.2026, 04.00 Uhr ein mittels Plane abgedecktes Quad in der Sonneborner Straße. Das Quad war in der Hofeinfahrt des 66-jährigen Besitzers abgestellt. Es entstand ein Vermögensschaden von circa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0055953/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

