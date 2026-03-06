LPI-GTH: E-Bike entwendet
Gotha (ots)
Gestern, gegen 15.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein blaues, mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke "Cube" von einem Parkplatz in der Kindleber Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0056798/2026) entgegen. (jd)
