Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Gotha (ots)

Gestern, gegen 15.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein blaues, mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke "Cube" von einem Parkplatz in der Kindleber Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0056798/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

