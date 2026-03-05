LPI-GTH: Aufgefahren
Gotha (ots)
Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr gestern gegen 18.30 Uhr die Fichtestraße und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der dahinterfahrende 42-jährige Seat-Fahrer scheinbar zu spät. Es kam zur Kollision, wodurch die 56-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (ak)
