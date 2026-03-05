LPI-GTH: Aufgefahren

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 69-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gestern gegen 14.00 Uhr die Amsdorfstraße in Richtung Nebestraße. Dabei übersah der 69-Jährige scheinbar ein bereits vor ihm aus der Junkerstraße eingebogenen und vor ihm fahrenden 14-Jährigen auf einem E-Scooter. Es kam zur Kollision. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an ...

mehr