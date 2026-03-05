LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel befuhr ein 36-Jähriger gestern Abend die Von-Zach-Straße mit seinem Mitsubishi. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest, welcher positiv auf Kokain sowie Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell