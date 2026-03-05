PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Der Verkehrskontrolle entzogen

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 23.45 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle bei einem Fahrer eines Audi A3 in der Straße "Im Gewerbegebiet" durchzuführen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und entzog sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurde der geparkte PKW im Bereich eines Feldweges zwischen Döllstädt und Tonna festgestellt. An dem Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht. Im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0055952/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

