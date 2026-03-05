LPI-GTH: Kraftstoff entwendet
Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)
Dieselkraftstoff im Wert von rund 300 Euro entwendeten unbekannte Personen aus einem LKW, welcher in der Wanderslebener Straße geparkt war. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 15.30 Uhr und heute, 04.25 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0055960/2026) entgegen. (jd)
