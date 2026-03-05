LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gestern gegen 20.15 Uhr die L1021 von Stregda in Richtung Großenlupnitz. Dabei erkannte er scheinbar einen Kreisverkehr zu spät, fuhr seitlich über diesen und beschädigte ein Verkehrsschild. Insgesamt entstand ein Sachschaden am Schild und am Mercedes in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

