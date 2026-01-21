PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sirenenfehlauslösung im Stadtgebiet Bremerhaven am 19.01.2026

Bremerhaven (ots)

Am 19. Januar 2026 kam es kurz nach 21 Uhr im Stadtgebiet Bremerhaven zu einer Sirenenfehlauslösung. Dabei wurde ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton ausgesendet, obwohl keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Die Sirenen wurden nicht aktiv durch die Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehr Bremerhaven hat den Vorfall aufgenommen und steht zur Klärung der Ursache in Kontakt mit dem Hersteller der Sirenenanlage.

Der einminütige, auf- und abschwellende Heulton ist das offizielle Warnsignal und dient dazu, die Bevölkerung auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen und zur Informationsbeschaffung anzuregen. Bei einer regulären Warnung wird neben der Sirenenalarmierung grundsätzlich auch eine Meldung über die offiziellen Warn-Apps ausgelöst. Diese Warnmeldungen sind sowohl über die Apps als auch ohne App unter https://warnung.bund.de/meldungen abrufbar.

Ein einminütiger, gleichbleibender Dauerton bedeutet Entwarnung.

Regelmäßige Probealarme zur technischen Überprüfung des Sirenennetzes erfolgen in Bremerhaven jeden dritten Samstag im Monat um 12 Uhr mit einem kurzen, zwölfsekündigen auf- und abschwellenden Heulton. Beim Probealarm erfolgt keine Meldung in den Warn-Apps.

In Abhängigkeit von Wind- und Wetterlage kann es vorkommen, dass auch Sirenen aus angrenzenden Bereichen außerhalb des Stadtgebiets in Teilen Bremerhavens hörbar sind.

Die Feuerwehr Bremerhaven empfiehlt der Bevölkerung, die offizielle Warn-App NINA des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf dem Smartphone zu installieren. Weitere Informationen sind unter https://www.bbk.bund.de/nina verfügbar.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SEE

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

