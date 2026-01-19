PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: CO-Alarm in Mehrfamilienhaus - 17 Personen evakuiert

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurden am Abend um 19:50 Uhr zu einem gemeldeten CO-Alarm in die Bürgermeister-Smidt-Straße alarmiert. Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses klagten über Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein.

Bei der Erkundung vor Ort stellten die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine sehr hohe Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) fest. Da zunächst unklar war, woher das Gas stammte und in welchem Ausmaß weitere Bewohner betroffen waren, entschied der Einsatzleiter, das gesamte Gebäude vorsorglich zu evakuieren.

Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage und der unklaren Anzahl möglicherweise verletzter Personen wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften zur Einsatzstelle nachalarmiert. Parallel dazu wurde der zuständige Energieversorger hinzugezogen.

Insgesamt wurden 17 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Alle Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet und betreut. Fünf Personen mussten, teilweise unter notärztlicher Begleitung, zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden.

Im gesamten Gebäude wurden durch die Einsatzkräfte erhöhte CO- sowie Gaskonzentrationen festgestellt. Auch die angrenzenden Nachbargebäude wurden kontrolliert; hier konnten keine Gefährdungen festgestellt werden. Trotz umfangreicher Messungen und Ursachenforschung durch Feuerwehr und Energieversorger konnte die Ursache für die erhöhten CO- und Gaskonzentrationen nicht eindeutig festgestellt werden. Der Energieversorger trennte das Gebäude vorsorglich von der Gasversorgung und sperrte es für die weitere Nutzung.

Die Bewohner mussten vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Personen, die keine eigene Unterkunft organisieren konnten, wurden durch die Polizei für die Nacht untergebracht.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bürgermeister-Smidt-Straße vollständig gesperrt werden. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr während des gesamten Einsatzes.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr Bremerhaven waren zahlreiche ehrenamtliche Einsatzkräfte beteiligt. Die Zusammenarbeit aller eingesetzten Organisationen verlief wie gewohnt reibungslos und professionell.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

