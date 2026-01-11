Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: CO-Vergiftung in Bremerhaven - fünf Personen betroffen

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Sonntag, den 11.01.2026, um 10:10 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Unterweser zu einer vermuteten Kohlenmonoxid-Ausströmung in den Mecklenburger Weg in Bremerhaven alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage für die Einsatzkräfte wie folgt dar: Nach dem gewaltsamen Öffnen der Hauseingangstür durch Feuerwehrbeamte unter Atemschutz wurden in einem Einfamilienhaus drei Kinder sowie zwei Erwachsene aufgefunden. Alle fünf Personen waren nicht ansprechbar. Die Betroffenen wurden umgehend durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und im Freien an den Rettungsdienst sowie die anwesenden Notärzte übergeben. Nach einer sofort eingeleiteten notfallmedizinischen Versorgung wurden alle Patienten stabilisiert und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide transportiert. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde und dreißig Minuten. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Bremerhaven mit 19 Einsatzkräften, zwei Notärzte sowie fünf Rettungswagen beteiligt. Die Ursache der Kohlenmonoxid-Vergiftung ist derzeit noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

