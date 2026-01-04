Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Gegen 05:00 Uhr wurde der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stresemannstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen und dichter schwarzer Rauch aus einer Zufahrt zum Hinterhof. Die Brandbekämpfung wurde sofort durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Zwei weitere Trupps unter Atemschutz wurden zur Kontrolle des Gebäudes eingesetzt. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Insgesamt wurden zu diesem Zeitpunkt 29 Bewohner von der Polizei auf der Straße betreut. Aufgrund der Wetterlage wurde unverzüglich ein Bus zur Betreuung der Personen vom Deutschen Roten Kreuz zur Einsatzstelle nachgefordert. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Bei der weiteren Erkundung wurde festgestellt, dass sich das Feuer bereits bis in die Zwischendecken des ersten Obergeschosses ausgebreitet hatte. Um an die Glutnester zu kommen, musste die Decke zwischen Durchfahrt und der darüberliegenden Wohnung geöffnet werden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte durch die nachgeforderten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehe unterstützt. Der Einsatz dauert zurzeit noch an. Während der Arbeiten ist die Stresemannstraße in diesem Bereich gesperrt. Zu Brandursache und Schadenhöhe können z.Z. keine Angaben gemacht werden, die Ortspolizeibehörde hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell