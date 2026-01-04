PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

FW Bremerhaven: Feuer in einem Mehrfamilienhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Bremerhaven (ots)

Gegen 05:00 Uhr wurde der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stresemannstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle schlugen bereits Flammen und dichter schwarzer Rauch aus einer Zufahrt zum Hinterhof. Die Brandbekämpfung wurde sofort durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Zwei weitere Trupps unter Atemschutz wurden zur Kontrolle des Gebäudes eingesetzt. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Insgesamt wurden zu diesem Zeitpunkt 29 Bewohner von der Polizei auf der Straße betreut. Aufgrund der Wetterlage wurde unverzüglich ein Bus zur Betreuung der Personen vom Deutschen Roten Kreuz zur Einsatzstelle nachgefordert. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Bei der weiteren Erkundung wurde festgestellt, dass sich das Feuer bereits bis in die Zwischendecken des ersten Obergeschosses ausgebreitet hatte. Um an die Glutnester zu kommen, musste die Decke zwischen Durchfahrt und der darüberliegenden Wohnung geöffnet werden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte durch die nachgeforderten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehe unterstützt. Der Einsatz dauert zurzeit noch an. Während der Arbeiten ist die Stresemannstraße in diesem Bereich gesperrt. Zu Brandursache und Schadenhöhe können z.Z. keine Angaben gemacht werden, die Ortspolizeibehörde hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SAN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren