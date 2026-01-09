FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven beobachtet Wetterlage

Feuerwehr Bremerhaven

Seit 08:00 Uhr hat die Feuerwehr Bremerhaven einen "Stab außergewöhnliche Einsätze" (SAE) eingerichtet und beobachtet fortlaufend die Wetter- und Einsatzlage in Bremerhaven. Aus Sicht der Feuerwehr ist die Situation derzeit ruhig.

Seit den frühen Morgenstunden, zwischen 04:00 Uhr und 14:00 Uhr, rückte die Feuerwehr zu zwei witterungsbedingten Einsätzen aus. Dabei handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit einem Pkw, bei dem keine Personen verletzt wurden, und um einen Einsatz, bei dem ein Pkw in einen Bus gerutscht ist. Dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin verzeichnet der Rettungsdienst bislang keine nennenswerten Einsätze. Das Einsatzaufkommen ist insgesamt gering.

Die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen haben sich bereits in den letzten Tagen auf diese Situation vorbereitet und sind auch für die nächsten Tage voll einsatzbereit.

Die Straßen im Stadtgebiet sind weiterhin stellenweise sehr glatt. Die Feuerwehr Bremerhaven weist darauf hin, dass trotz des derzeit ruhigen Einsatzgeschehens weiterhin winterliche Straßenverhältnisse bestehen, die eine angepasste Fahrweise erfordern.

