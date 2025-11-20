PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 3 Paralleleinsätze für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittwochnachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde um 15:58 Uhr zu auslaufenden Betriebsmitteln an einem PKW in den Mühlenweg alarmiert. Direkt nach Eintreffen wurden die Betriebsmittel entsprechend abgestreut und abgebunden. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen konnte der Einsatz nach circa 50 Minuten beendet werden.

Um 16:23 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter, ebenfalls zu auslaufenden Betriebsmitteln aus einem PKW, in die Weststraße alarmiert. Auch hier wurden durch die ehrenamtlichen Kräfte direkt nach Eintreffen die Betriebsmittel entsprechend abgestreut und abgebunden. Dieser Einsatz konnte nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen nach circa 35 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Esborn, Volmarstein und Grundschöttel wurden bereits um 16:21 Uhr ebenfalls in den Ortsteil Wengern alarmiert. Dort drohte ein Fahrzeug auf einer Wiese an einem Abhang abzurutschen. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, befand sich bereits keine Person mehr im Fahrzeug. Der Besitzer hatte dieses zudem bereits behelfsmäßig mit Spanngurten und einem weiteren Fahrzeug gesichert. Auslaufende Betriebsmittel konnten durch die Kameradinnen und Kameraden nicht festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug mit weiteren Mitteln zusätzlich gesichert. Hierzu wurde ebenfalls der Rüstwagen der Löscheinheit Alt-Wetter nachgefordert. Im weiteren Verlauf konnte dann durch den Besitzer das Fahrzeug wieder eigenständig aus der Situation herausgefahren werden. Nach den abschließenden Aufräumarbeiten konnten die eingesetzten Kräfte den Einsatz nach circa 2,5 Stunden beenden. Während des Einsatzes stellte unter anderem die Löscheinheit Wengern den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
