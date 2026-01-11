Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Großes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 11.10.2026 - Die Feuerwehr Bremerhaven hatte am Sonntag, den 11. Oktober 2026, ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu bewältigen. Im Zeitraum von 10:00 bis 20:00 Uhr kam es insgesamt zu vier Einsätzen, darunter ein CO-Austritt sowie drei Brandeinsätze. Den Beginn machte ein Einsatz aufgrund einer CO-Vergiftung im Mecklenburger Weg. Fünf Personen wurden dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im weiteren Verlauf wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand mehrerer Pkw in einer Tiefgarage in der Werftstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass Sperrmüll in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand. Der dritte Einsatz führte die Einsatzkräfte in die Körnerstraße, wo es zu einem Kellerbrand gekommen war. Auch hier brannte Sperrmüll im Kellerbereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude verhindert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der vierte Einsatz ereignete sich in der Kattowitzer Straße. Dort war es im Keller eines Einfamilienhauses zu einem Brand eines Wäschetrockners gekommen. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Der Brand wurde gelöscht und das Gebäude anschließend belüftet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.

