PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Beschädigte Gasleitung

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde am 17.01.2026 um 11:40 Uhr eine Gasausströmung im Stadtteil Geestemünde gemeldet. Der Gefahrgutzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurde alarmiert und trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die betroffenen Bewohner das Zweifamilienhaus bereits verlassen. Ein Bagger hatte den Hausanschluss der Gasleitung beschädigt. Im Wohngebäude und im Außenbereich wurden Messungen durchgeführt. Diese bestätigten den Gasaustritt. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden ebenfalls geräumt und die Gasleitung in der Straße abgedreht. Nachdem keine Gaskonzentration mehr festgestellt wurde, konnten die Bewohner die Häuser wieder betreten. Weitere Maßnahmen veranlasste der Energieversorger.

Vor Ort waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SIE

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 21:23

    FW Bremerhaven: Großes Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Bremerhaven

    Bremerhaven (ots) - Die Feuerwehr Bremerhaven hatte am Sonntag, den 11. Januar 2026, ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu bewältigen. Im Zeitraum von 10:00 bis 20:00 Uhr kam es insgesamt zu vier Einsätzen, darunter ein CO-Austritt sowie drei Brandeinsätze. Den Beginn machte ein Einsatz aufgrund einer CO-Vergiftung im Mecklenburger Weg. Fünf Personen wurden dabei ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:03

    FW Bremerhaven: CO-Vergiftung in Bremerhaven - fünf Personen betroffen

    Bremerhaven (ots) - Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Sonntag, den 11.01.2026, um 10:10 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Unterweser zu einer vermuteten Kohlenmonoxid-Ausströmung in den Mecklenburger Weg in Bremerhaven alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage für die Einsatzkräfte wie folgt dar: Nach dem gewaltsamen Öffnen der Hauseingangstür durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren