Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Beschädigte Gasleitung

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde am 17.01.2026 um 11:40 Uhr eine Gasausströmung im Stadtteil Geestemünde gemeldet. Der Gefahrgutzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurde alarmiert und trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die betroffenen Bewohner das Zweifamilienhaus bereits verlassen. Ein Bagger hatte den Hausanschluss der Gasleitung beschädigt. Im Wohngebäude und im Außenbereich wurden Messungen durchgeführt. Diese bestätigten den Gasaustritt. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden ebenfalls geräumt und die Gasleitung in der Straße abgedreht. Nachdem keine Gaskonzentration mehr festgestellt wurde, konnten die Bewohner die Häuser wieder betreten. Weitere Maßnahmen veranlasste der Energieversorger.

Vor Ort waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven.

