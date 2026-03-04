PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag führte die Ilmenauer Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Ziolkowskistraße im Bereich einer Schule durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Während der zweistündigen Messungen wurden 20 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 57 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer, speziell im Bereich von Schulen, erinnert die LPI Gotha in diesem Zusammenhang an die Notwendigkeit einer rücksichtsvollen Fahrweise. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

