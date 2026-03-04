PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzter Moped-Fahrer

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 72-jährige Mazda-Fahrerin die Tambacher Straße in Richtung Catterfeld und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah sie scheinbar den entgegenkommenden 17-jährigen Moped-Fahrer, welcher aufgrund seines Ausweichmanövers stürzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand Sachschaden am Moped. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Aus einem in der Straße `Aue´ geparkten Mercedes entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 02.03.2026, 13.00 Uhr bis 03.03.2026, 07.00 Uhr zwei Geldkarten. Der oder die Täter tätigten im Anschluss Geldtransaktionen in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0054018/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 02.03.2026, 07.30 Uhr bis 03.03.2026, 21.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Nordstraße. Der oder die Täter entwendeten eine Registrierkasse im Wert von 500 Euro. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ohne im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr ein 26-Jähriger gestern Nachmittag die L2147 mit einer Husqvarna. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
