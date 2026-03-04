LPI-GTH: Verletzter Moped-Fahrer
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Mittag befuhr eine 72-jährige Mazda-Fahrerin die Tambacher Straße in Richtung Catterfeld und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah sie scheinbar den entgegenkommenden 17-jährigen Moped-Fahrer, welcher aufgrund seines Ausweichmanövers stürzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand Sachschaden am Moped. (ak)
