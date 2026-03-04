LPI-GTH: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Aus einem in der Straße `Aue´ geparkten Mercedes entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 02.03.2026, 13.00 Uhr bis 03.03.2026, 07.00 Uhr zwei Geldkarten. Der oder die Täter tätigten im Anschluss Geldtransaktionen in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0054018/2026) zu melden. (ak)
