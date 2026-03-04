LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine Blutentnahme ordneten Polizeibeamte gestern Nachmittag bei einem 33-jährigen Fahrer eines E-Scooters an. Zuvor befuhr der Mann mit dem Fahrzeug die Waldstraße und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. (jd) Rückfragen bitte ...

