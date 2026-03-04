LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht
Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit vom 02.03.2026, 07.30 Uhr bis 03.03.2026, 21.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Nordstraße. Der oder die Täter entwendeten eine Registrierkasse im Wert von 500 Euro. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0054822/2026) zu melden. (ak)
