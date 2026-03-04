PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 02.03.2026, 07.30 Uhr bis 03.03.2026, 21.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Nordstraße. Der oder die Täter entwendeten eine Registrierkasse im Wert von 500 Euro. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0054822/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

