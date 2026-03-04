PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Augenscheinlich mittels Pflasterstein beschädigten ein oder mehrere Unbekannte die Scheibe einer Schautafel in der Moslerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr des heutigen Tages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0054860/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

