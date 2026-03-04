LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gotha (ots)
Augenscheinlich mittels Pflasterstein beschädigten ein oder mehrere Unbekannte die Scheibe einer Schautafel in der Moslerstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr des heutigen Tages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0054860/2026) entgegen. (jd)
