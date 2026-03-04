Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert

Eisenach (ots)

Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellte die Polizei Eisenach am gestrigen Tag fest. Unter anderem die Gabelsbergerstraße und die Straße Am Schleierborn befuhren zwei Personen (28, 41; beide männlich) mit ihrem E-Scooter ohne den notwendigen Versicherungsschutz. Entsprechende Verfahren gegen die Männer wurden eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen am 01. März 2026 begonnen hat (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6216158). (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell