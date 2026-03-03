LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit vom 27.02.2026, 22.00 Uhr bis 28.02.2026, 09.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle und eine Steinmauer in der Hauptstraße. Mittels roter Sprühfarbe beschmierten der oder die Täter die Baulichkeiten mit diversen Schriftzügen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0053266/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
