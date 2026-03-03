LPI-GTH: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21.49 Uhr bis 21.55 Uhr ein Mountainbike Cube (Farbe: blau, Wert: circa 250 Euro) aus dem Vorraum eines Geschäftes in der Bahnhofstraße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0053547/2026) zu melden. (ak)
