Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21.49 Uhr bis 21.55 Uhr ein Mountainbike Cube (Farbe: blau, Wert: circa 250 Euro) aus dem Vorraum eines Geschäftes in der Bahnhofstraße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0053547/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

