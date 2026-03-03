LPI-GTH: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Gestern gegen 22.00 Uhr geriet eine Mülltonne in der Breiten Gasse in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es wurden keine Personen, Gebäude oder andere bedeutenden Sachwerte gefährdet. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0053534/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

