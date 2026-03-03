LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.02.2026, 16.00 Uhr bis 02.03.2026, 08.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück und dazugehörigen Schuppen einer Firma in der Arndtstraße. Durch den oder die Täter wurden acht Reifensätze und diverses Werkzeug im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 ...

mehr