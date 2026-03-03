PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.02.2026, 16.00 Uhr bis 02.03.2026, 08.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück und dazugehörigen Schuppen einer Firma in der Arndtstraße. Durch den oder die Täter wurden acht Reifensätze und diverses Werkzeug im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0052822/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

