Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 11.50 Uhr wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Ruhlaer Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht ordnungsgemäß versichert. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

