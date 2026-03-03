LPI-GTH: Berauscht
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Gestern gegen 11.50 Uhr wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Ruhlaer Straße kontrolliert. Der E-Scooter war nicht ordnungsgemäß versichert. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)
