LPI-GTH: Brand einer Mülltonne - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 19-Jähriger wurde gestern gegen 22.30 Uhr in der Straße `Am Kupferrasen` kontrolliert. Der Nissan-Fahrer beförderte mit seinem PKW einen Anhänger über 3,5 Tonnen an zulässiger Gesamtmasse und war nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

