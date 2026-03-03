LPI-GTH: Berauscht und nicht versichert

Gotha (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten gestern in der Zeit von 16.25 Uhr bis 17.25 Uhr die Scheiben eines in der Schillerstraße geparkten Mercedes. Der oder die Täter entwendeten eine Handtasche aus dem Fahrzeuginneren. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0053440/2026) zu melden. (ak) Rückfragen ...

