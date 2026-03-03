LPI-GTH: Berauscht und nicht versichert
Gotha (ots)
Ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern gegen 16.20 Uhr in der Gotthardstraße kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (ak)
