LPI-GTH: Dornheim (Ilm-Kreis)
Geschwindigkeitskontrollen (ots)
Am gestrigen Tag wurden in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf der L 1044 auf Höhe des Abzweiges Dornheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei zulässigen 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs wurden bei 575 durchgefahrenen Fahrzeugen 64 Überschreitungen festgestellt. Ein PKW durchfuhr die Messstelle mit 112 km/h, der schnellste LKW fuhr 79 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)
