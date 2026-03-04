LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellte die Polizei Eisenach am gestrigen Tag fest. Unter anderem die Gabelsbergerstraße und die Straße Am Schleierborn befuhren zwei Personen (28, 41; beide männlich) mit ihrem E-Scooter ohne den notwendigen Versicherungsschutz. Entsprechende Verfahren gegen die Männer wurden eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen am ...

