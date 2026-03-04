LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Ohne im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr ein 26-Jähriger gestern Nachmittag die L2147 mit einer Husqvarna. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)
