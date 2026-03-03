Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad-Eigentümer gesucht

HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei fand am Sonntag, 22.02.2026, bei einem Kellereinbruch ein fremdes Fahrrad und sucht nun den Eigentümer.

Bei der Anzeigenaufnahme in der Lohbreite wurde in einem Keller ein Zündapp Green 3.0 Fahrrad Modelljahr 2019 aufgefunden, welches nicht dem Mieter des Kellerraumes gehörte.

Die Polizei sucht mit einem Foto des Fahrrades nach dem Eigentümer.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

